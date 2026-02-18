Болельщикам Петросян на ОИ не дали поддержать фигуристку плакатами на русском

По словам одной из болельщиц, перед выступлением спортсменки сотрудники арены попросили убрать все плакаты на русском, а рядом с группой фанатов все время находилась женщина-волонтер, следившая за соблюдением правил. Кроме того, по трибунам ходил работник, который искал зрителей с российскими флагами и сообщал об этом по рации.