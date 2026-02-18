Суд постановил изъять земельные участки у частников в районе Дендросада в Омске

Надзорное ведомство установило, что еще в 2006—2007 годах органы местного самоуправления незаконно передали в собственность коммерческой организации три земельных участка общей площадью более 172 тысяч квадратных метров. Формально земли предоставлялись для сельскохозяйственного использования, однако фактически на них велось строительство коттеджного поселка. По закону такие участки должны были выставляться на торги, чего сделано не было. Кроме того, часть территорий расположена в границах памятника природы регионального значения «Омский дендрологический сад имени Г. И. Гензе», Старозагородной рощи и зоны санитарной охраны источника минеральной воды, где частная застройка запрещена.