Суд постановил изъять земельные участки у частников в районе Дендросада в Омске

В многолетнем судебном споре об участке у Дендросада и Старозагородной рощи поставлена точка. Арбитрапжный суд Западно-Сибирского округа оставил без изменения решения нижестоящих инстанций об истребовании данных земельных участков в пользу государства. Подробности сегодня рассказали в прокуратуре Омской области, которая и инициирована проверку о незаконном захвате земельных участков.
Надзорное ведомство установило, что еще в 2006—2007 годах органы местного самоуправления незаконно передали в собственность коммерческой организации три земельных участка общей площадью более 172 тысяч квадратных метров. Формально земли предоставлялись для сельскохозяйственного использования, однако фактически на них велось строительство коттеджного поселка. По закону такие участки должны были выставляться на торги, чего сделано не было. Кроме того, часть территорий расположена в границах памятника природы регионального значения «Омский дендрологический сад имени Г. И. Гензе», Старозагородной рощи и зоны санитарной охраны источника минеральной воды, где частная застройка запрещена.
Прокуратура потребовала вернуть 13 участков, свободных от жилой застройки, в государственную собственность. Изначально арбитражный суд удовлетворил эти требования, однако Восьмой арбитражный апелляционный суд позже отменил решение по процессуальным причинам и заново рассмотрел дело. В ноябре 2025 года апелляция полностью удовлетворила исковые заявления прокурора.
Ответчики попытались оспорить вердикт в кассационной инстанции. Однако в феврале 2026 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил жалобу в части четырех участков площадью около 19 тысяч квадратных метров, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, оставив постановление об их изъятии в силе. Рассмотрение жалобы по еще одному участку назначено на 5 марта, третья жалоба пока оставлена судом без движения.