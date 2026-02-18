Ричмонд
В ночь на 18 февраля в двух районах Ростовской области сбили БПЛА

В донском регионе силы ПВО отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В двух районах Ростовской области в ночь на 18 февраля была отражена воздушная атака. Об этом проинформировал в своем телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.

В сообщении говорится, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники в двух районах Ростовской области: Миллеровском и Шолоховском.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал глава региона.

По сведениям минобороны России, атака была отражена в период с 20 до 23 часов 17 февраля. Всего в этот промежуток вилы ПВО уничтожили 14 вражеских дронов: пять — над территорией Белгородской области, столько же — над Курской, два — над Ростовской, по одному — над Брянской и Орловской.

