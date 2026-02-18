Россиян предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram: что важно знать

В Telegram появилась новая схема кражи аккаунтов. Так, мошенники пишут, что канал или аккаунты участников взломаны, и предлагают перейти в новый, «безопасный» чат по специальной ссылке. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, рассказала аналитик Анастасия Князева.
«В открытых чатах, которые насчитывают от 1000 до более чем 100 тысяч пользователей, мошенники размещают предупреждения о взломах аккаунтов участников чата, от имени которых якобы размещаются фейковая информация», — рассказала аналитик для РИА Новости.
Как уточнила эксперт, атакам подверглись многие популярные площадки: чаты жилых комплексов, студенческие сообщества, группы о спецоперации, а также каналы по поиску работы, обсуждению покупок и прочие.
Завладев аккаунтом, преступники могут заблокировать устройство владельца и удалить его из профиля, открывая себе доступ даже в корпоративные и иные закрытые чаты.
Накануне депутат ГД Андрей Свинцов отметил, что Telegram может всего лишь за месяц выполнить все требования РКН.