Россиян предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram: что важно знать

В Telegram появилась новая схема кражи аккаунтов. Так, мошенники пишут, что канал или аккаунты участников взломаны, и предлагают перейти в новый, «безопасный» чат по специальной ссылке. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, рассказала аналитик Анастасия Князева.