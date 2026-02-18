Омичка чудом спаслась от упавшей на тротуар ледяной глыбы

Омичка рассказала в соцсетях, как едва избежала беды. Как сообщается в телеграм-канале «Аварийный Омск», во вторник, 17 февраля 2026 года, с крыши здания торгового центра в Октябрьском округе Омска произошел сход льдин с крыши на тротуар. По счастливой случайности, лед обрушился прямо перед тем, как омичка шагнула на это место.
«Сегодня вечером произошел сход льдин с крыши здания по адресу Кирова 47а. По счастливой случайности не успела пройти полметра, как передо мной упали с крыши большого размера лёд. Упало также на стоящий рядом автомобиль и вывеску. Примите СРОЧНО меры по очистке крыш, там ещё хватает льда, который может в любой момент упасть вниз. Ведь каждый день в этом здании занимаются дети, и за полчаса до происшествия закончилась тренировка, и ребята стояли и ждали родителей», — говорится в посте.
К сообщению прилагаются фотографии и видео, где видны разбросанные по тротуару крупные обломки льда. В ролике также можно заметить, что с крыши еще падают небольшие куски.