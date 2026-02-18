Омичка чудом спаслась от упавшей на тротуар ледяной глыбы

«Сегодня вечером произошел сход льдин с крыши здания по адресу Кирова 47а. По счастливой случайности не успела пройти полметра, как передо мной упали с крыши большого размера лёд. Упало также на стоящий рядом автомобиль и вывеску. Примите СРОЧНО меры по очистке крыш, там ещё хватает льда, который может в любой момент упасть вниз. Ведь каждый день в этом здании занимаются дети, и за полчаса до происшествия закончилась тренировка, и ребята стояли и ждали родителей», — говорится в посте.