Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ограничила полёты в Казани, Чебоксарах и Калуге

В работе четырёх российских аэропортов произошли изменения, связанные с обеспечением безопасности полётов. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале Росавиации.

Источник: Life.ru

Согласно сообщению ведомства, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Чебоксар, Казани и Калуги. Мера направлена на обеспечение безопасности полётов, уточнили в агентстве.

В то же время воздушная гавань Волгограда вернулась к штатному режиму функционирования. Ранее вводившиеся там ограничения на полёты были полностью сняты.

Ранее жители Чебоксар сообщали о громких взрывах в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города наблюдается сильное задымление. Мощный взрыв разбудил жителей примерно в 5:10 утра. После этого было слышно ещë несколько хлопков на юге и северо-западной окраине города. Над столицей региона работает ПВО, сбито уже несколько воздушных целей. По словам очевидцев, в одном из районов после атаки виден столб густого серого дыма.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.