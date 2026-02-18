На Дону будет усилена защита промобъектов и мест массового пребывания людей

Губернатор Юрий Слюсарь поручил усилить защиту промышленных объектов в Ростовской области. Об этом говорится на сайте правительства региона.
На расширенном заседании коллегии прокуратуры донской губернатор уделил особое внимание теме безопасности. Он рассказал, что количество преступлений террористической направленности за 2025 год выросло на 16%, а совершенных иностранными гражданами — на 17%. В связи с этим глава региона призвал усилить защиту промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового скопления людей.
По словам Юрия Слюсаря, 2026 год будет не менее сложным. В частности, осенью состоятся выборы в Государственную Думу и нужно будет позаботиться о том, чтобы они прошли безопасно.
