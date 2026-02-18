Казахстан и Россия активно готовятся к весенним паводкам — Минводы

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана сообщило, как ведется совместная с Россией подготовка к весенним паводкам.
В 2025 году была создана рабочая группа по взаимодействию при пропуске половодий и паводков, напомнили в ведомстве. В феврале 2026-го стороны провели совещание, на котором обсуждали взаимодействие при пропуске половодий.
«Окончательный прогноз водности по бассейну реки Жайык (Урал — Sputnik) будет предоставлен в начале марта. По предварительным данным российской стороны, в паводковый период из Ириклинского водохранилища планируется сбрасывать не более 200 кубометров в секунду», — сообщили в Минводы.
Между тем, в начале февраля власти Оренбургской области заявили о том, что подали обращение в адрес Федерального агентства водных ресурсов об увеличении сбросных расходов с Ириклинского водохранилища до 140 м³/сек.
«Решение должно быть принято в ближайшее время и будет действовать до получения основного прогноза половодья — первая декада марта», — сообщили тогда в правительстве региона.
С 15 января по 10 февраля 2026 года на Ириклинском водохранилище был установлен сброс в 90 кубометров в секунду.
С 15 февраля сброс воды из водохранилища был значительно увеличен и теперь составляет 139 кубометров в секунду. Приток составляет всего 12 кубометров, сообщили в МЧС Оренбургской области.
Что касается Казахстана, то на данный момент крупные водохранилища на севере наполнены в среднем на 70%, а водохранилища в центральной части страны — на 68%. По западным регионам данный показатель составляет 48%, по восточным — 86%.
«На сегодня общая свободная емкость в крупных водохранилищах страны составляет свыше 14,3 млрд кубометров при ожидаемом притоке в пределах 9,1−13,9 млрд кубометров», — сообщили в ведомстве.
Для подготовки русел рек к прохождению повышенных объемов воды была разработана Дорожная карта по санации участков рек близ населенных пунктов на 2025−2027 годы.