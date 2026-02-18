Ричмонд
Хабаровчанам рассказали, как не привести в дом мастера-мошенника

Не стоит доверять рекламным листовкам из почтового ящика.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края могут сами впустить домой мошенника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Злоупотребления добрались и до сферы бытовых услуг.

— Чаще всего мастера на дом вызывают при поломке стиральных машин, холодильников, кондиционеров, компьютеров и телевизоров, а по факту люди получают «злоумышленника с доставкой на дом», — подмечают специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае».

Для того, чтобы этого избежать, в учреждении посоветовали потребителям в первую очередь обращать внимание на гарантию — если она на технику еще действует, то лучше обратиться в сервисный центр. Также можно обратиться за ремонтом в официальный дилерский сервис.

В иных случаях нужно выбирать правильную платформу, на которой можно найти мастера. Лучше выбрать специалиста по отзывам знакомых, а вот доски объявлений, рекламные листовки, брошенные в почтовый ящик, и сомнительные сайты лучше обходить стороной.

— Когда мастер приедет для ремонта, обсудите с ним предварительную стоимость. Если цену невозможно определить сразу, попросите предоставить прейскурант. Стоимость ремонта должна быть согласована заранее и зафиксирована в договоре и квитанции. Документ с перечнем работ и их стоимостью мастер должен выдать вам до начала ремонта. Если мастер отказывается предоставить наряд-заказ сразу после диагностики, это может быть признаком мошенничества. Специалисты по ремонту техники обязаны соблюдать Закон «О защите прав потребителей» и Правила бытового обслуживания.

После того, как мастер выполнит ремонт, также необходимо после оплаты услуги получить у него соответствующий кассовый чек или иной документ, подтверждающий оплату.