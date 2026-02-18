Хабаровчанам рассказали, как не привести в дом мастера-мошенника

— Когда мастер приедет для ремонта, обсудите с ним предварительную стоимость. Если цену невозможно определить сразу, попросите предоставить прейскурант. Стоимость ремонта должна быть согласована заранее и зафиксирована в договоре и квитанции. Документ с перечнем работ и их стоимостью мастер должен выдать вам до начала ремонта. Если мастер отказывается предоставить наряд-заказ сразу после диагностики, это может быть признаком мошенничества. Специалисты по ремонту техники обязаны соблюдать Закон «О защите прав потребителей» и Правила бытового обслуживания.