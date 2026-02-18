СК возбудил дело по факту истязания детей в соцучреждении Свердловской области

Ранее во Владивостоке установили причину пожара, в котором погибли трое детей. Возгорание в многоквартирном доме произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Следствие располагает записью с камеры наблюдения. На ней видно, как один из детей поджёг игрушку зажигалкой. После того как пламя начало быстро распространяться по помещению, малыши растерялись и не смогли выбраться из квартиры. Тела трёх детей в возрасте от трёх до девяти лет обнаружили спасатели. В отношении отца погибших возбудили уголовное дело.