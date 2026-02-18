Ввод школ в Казахстане сократился втрое на фоне жилищного бума

По данным Бюро национальной статистики, в первом месяце 2026 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила почти 1,1 млн кв. м., что на 42,4% больше, чем в январе 2025 года. Основным драйвером этого роста стали частные застройщики и население, на долю которых пришлось 98,9% от всего сданного жилья. При этом объем выполненных работ именно по строительству жилых зданий вырос еще заметнее — в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом.