Ввод школ в Казахстане сократился втрое на фоне жилищного бума

По данным Бюро национальной статистики, в первом месяце 2026 года общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила почти 1,1 млн кв. м., что на 42,4% больше, чем в январе 2025 года. Основным драйвером этого роста стали частные застройщики и население, на долю которых пришлось 98,9% от всего сданного жилья. При этом объем выполненных работ именно по строительству жилых зданий вырос еще заметнее — в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом.
Социальные объекты.
На фоне агрессивного роста жилой застройки показатели ввода социальных объектов демонстрируют отрицательную динамику. Если девелоперы ускоряются, то социальная инфраструктура не успевает за потребностями новых жильцов.
В январе 2026 года в стране были введены в эксплуатацию три общеобразовательные школы на 1 080 ученических мест, две дошкольные организации на 332 места. В январе 2025 года эти показатели были кратно выше. Год назад в стране сдали школы на 3 090 ученических мест и детские сады на 600 мест. Таким образом, мощность введенных образовательных учреждений сократилась почти в три раза, а дошкольных — почти в два раза.
Диспропорция в регионах.
Особенно остро проблема может ощущаться в крупных мегаполисах, где темпы урбанизации и застройки наиболее высоки.
Лидером по вводу жилья и строительным работам остается Астана. В столице объем строительных работ вырос на 30,8%, а ввод жилья показал рекордный индекс физического объема — 357% (рост в 3,5 раза к январю 2025 года). Такой взрывной рост жилого фонда без соразмерного ввода школ создает риски усиления дефицита ученических мест и переполненности классов в новых районах города.
В целом по республике объем строительных работ достиг 172 млрд тенге, увеличившись на 14,4%. Однако структура этих работ показывает, что государственное участие в непосредственном строительстве минимально — всего 2,1% от общего объема, в то время как частные компании выполнили 77,5% работ, иностранные 20,4%.
Ранее сообщалось, что в 2025 году цены на квартиры в Алматы росли двузначными значениями, но неравномерно — в зависимости от района и количества комнат. В Бостандыкском районе 1-комнатные подорожали более чем на 60% — до средней цены в 26 млн тенге, а в Жетысуском двухкомнатные поднялись на 82% — до 38,6 млн тенге.