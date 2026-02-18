«Хабаровские авиалинии» возобновили рейсы в Аян и Нелькан

Путь на машине через перевалы Джугджурского хребта занимает много часов и сопряжен с немалыми трудностями. На самолёте L-410 можно долететь всего за сорок минут, что удобно для жителей района. К тому же недорого. Билет обойдётся всего в 3 тыс. рублей, а для пенсионеров, молодежи и людей с ограниченными возможностями — вполовину меньше. Поездки на такси в ближайшие села Хабаровска порой выходят дороже.