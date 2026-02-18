«Хабаровские авиалинии» возобновили рейсы в Аян и Нелькан

«Хабаровские авиалинии» возобновили выполнение рейсов 405 и 406 по маршруту Николаевск-на-Амуре — Аян — Нелькан и в обратном направлении, сообщает в Telegram-канале (18+) авиакомпания.
С середины ноября до начала февраля полёты по этому направлению приостанавливают из-за непродолжительного светового дня и отсутствия в местных аэропортах светосигнальных огней на взлетно-посадочных полосах. И только с заходом солнца в Аяне и Нелькане ближе к шести вечера авиасообщение между этими населенными пунктами открывают вновь, чтобы связать побережье Аяно-Майского района с его захребтовой частью.
Путь на машине через перевалы Джугджурского хребта занимает много часов и сопряжен с немалыми трудностями. На самолёте L-410 можно долететь всего за сорок минут, что удобно для жителей района. К тому же недорого. Билет обойдётся всего в 3 тыс. рублей, а для пенсионеров, молодежи и людей с ограниченными возможностями — вполовину меньше. Поездки на такси в ближайшие села Хабаровска порой выходят дороже.
Как и в феврале, рейсы 405 и 406 будут выполняться два раза в месяц. Если в марте вылет из Николаевска-на-Амуре запланирован на 11.20, то с апреля по октябрь включительно — уже на 09.40.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на заседании президиума правительства Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание на обеспечении авиадоступности отдаленных муниципалитетов. При наличии на балансе «Хабаровских авиалиний» 13 самолетов и трех вертолетов три самолета находятся в ремонте, а в исправном состоянии — лишь один вертолет.