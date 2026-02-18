Он вырезает духов весны: Life поговорил с мастером, который оживляет Масленицу с помощью своих масок

Не менее значимым образом была и сама Масленица — как персонаж ряженья. В одних регионах её представляла кукла, в других — живой человек, например девушка с закрытым фатой лицом или даже мужчина, наряженный в комический образ. В массовом сознании Масленица чаще ассоциируется с куклой, но, как подчёркивает Алексей, кукла — это тоже разновидность маски. При этом точные значения многих образов сегодня уже трудно расшифровать: традиция ряженья уходит корнями в глубочайшую древность и представляет собой живой реликт первобытной культуры. Тем не менее центральный смысл масленичных масок остаётся очевидным — они возвещают приход весны, победу жизни над смертью. Будь то медведь или ряженая в молодую девушку фигура, «вечная невеста», сулящая плодородие и обновление. Все эти образы говорят на одном языке, языке древней надежды на возрождение и благополучие.