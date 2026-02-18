Дожди, мокрый снег и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области 18 февраля

В Ростовской области в среду тоже будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по северу — обычный снег. По северу и западу региона мокрый снег может налипать на проводах и деревьях. Дороги останутся скользкими от гололедицы. Ветер восточной четверти задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами он будет срываться до 15 — 18. В ночь на четверг он усилится, в отдельных районах пройдут дожди, мокрый снег и обычный снег.