Дожди, мокрый снег и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области 18 февраля

Погода в Ростове-на-Дону 18 февраля принесет похолодание, дожди и сильный ветер. Подробный прогноз составили синоптики регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону 18 февраля, а также в Ростовской области.
В Ростове-на-Дону ожидается облачная с прояснениями погода, возможны незначительные осадки в виде дождя. Утром дороги станут скользкими от гололедицы. Ветер восточной четверти разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 15 — 17. К ночи погода в Ростове-на-Дону 18 февраля не улучшится: в темное время суток пройдет умеренный дождь.
В Ростовской области в среду тоже будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по северу — обычный снег. По северу и западу региона мокрый снег может налипать на проводах и деревьях. Дороги останутся скользкими от гололедицы. Ветер восточной четверти задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами он будет срываться до 15 — 18. В ночь на четверг он усилится, в отдельных районах пройдут дожди, мокрый снег и обычный снег.
Температура и давление в Ростове-на-Дону и Ростовской области 18 февраля.
Днем 18 февраля в Ростове-на-Дону ожидается температура на уровне +3 — +5 градусов, а в ночь на 19 февраля столбики термометров немного опустятся — до +2 — +4 градусов. В Ростовской области 18 февраля температура воздуха днем по северной половине региона составит −1 — −6 градусов, по южной половине — до 0 — +5, а в крайних южных районах — до +8. В ночь на четверг воздух прогреется от 0 до +5 градусов, по северу и востоку региона похолодает до −6.
Атмосферное давление, судя по прогнозу, останется в пределах нормы: 744−764 миллиметров ртутного столба.
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 18 февраля и в течение всей рабочей недели вплоть до пятницы будет переменчивой. Заморозки будут сменяться потеплением буквально через день. При этом в регионе продолжают бушевать ветры, лить дожди, а в северных районах — с мокрым снегом.
