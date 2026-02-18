Соцфонд направил хабаровским работодателям 0,9 млрд рублей

Деньги пошли на компенсации и субсидии 1058 социально ответственным компаниям и предприятиям.
Одно из главных направлений — помощь в создании рабочих мест для людей с инвалидностью I и II групп, а также для ветеранов боевых действий. Работодатели получали до 200 тысяч рублей на одно место, чтобы купить специальное оборудование, мебель и технические приспособления.
Ещё одна крупная программа — субсидии на зарплату новым сотрудникам. Их получили 15 компаний, включая некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей. Поддержку получили ветераны СВО, люди с инвалидностью, одинокие и многодетные родители, опекуны. Компенсация составляла от трёх до шести МРОТ с учётом страховых взносов и районного коэффициента — в среднем около 90 тысяч рублей на человека.
Кроме того, фонд возместил затраты 400 работодателям на оплату 32,5 тысячи дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Каждый месяц такие семьи получают четыре оплачиваемых дня для ухода за ребёнком. Ещё 658 компаний вернули часть расходов на меры по снижению травматизма: медосмотры, спецоценку условий труда, средства защиты и аптечки.
«Действующие меры господдержки позволяют работодателям оснащать специализированные рабочие места, помогать людям с трудоустройством и внедрять современные стандарты охраны труда. Механизм субсидирования удобен и доступен — каждый работодатель может им воспользоваться», — отметила управляющий отделением Соцфонда Алёна Никулина.