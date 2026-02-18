Соцфонд направил хабаровским работодателям 0,9 млрд рублей

Ещё одна крупная программа — субсидии на зарплату новым сотрудникам. Их получили 15 компаний, включая некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей. Поддержку получили ветераны СВО, люди с инвалидностью, одинокие и многодетные родители, опекуны. Компенсация составляла от трёх до шести МРОТ с учётом страховых взносов и районного коэффициента — в среднем около 90 тысяч рублей на человека.