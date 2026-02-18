«Такой холод»: австрийский путешественник рассказал о своем первом сибирском морозе

Австрийский путешественник Герфрид Свобода рассказал, что в Сибири он столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни. Своими впечатлениями он поделился с РИА Новости.
Свобода уже четыре раза посещал Россию и путешествует по миру на переоборудованном армейском вездеходе. Он отметил, что зимой сибирская погода «удивительно хороша».
«Такой холод я больше нигде не испытывал. Температура была до минус 42 градусов. Это максимально низкая температура, которую мне доводилось ощутить», — сказал путешественник.
Свобода подчеркнул, что сибирская зима обладает своими особенностями: низкая влажность, ясное небо и много солнечных дней.
Ранее KP.RU писал, что российский путешественник Федор Конюхов отметил свой 74-й день рождения в Антарктиде. В регионе был сильный циклон с ветрами до 35−45 узлов. Ожидая сложные погодные условия, Конюхов заранее подготовился к ним, укрепив свою палатку.