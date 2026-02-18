Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Такой холод»: австрийский путешественник рассказал о своем первом сибирском морозе

Путешественник из Австрии Свобода пережил самый сильный мороз в Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Австрийский путешественник Герфрид Свобода рассказал, что в Сибири он столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни. Своими впечатлениями он поделился с РИА Новости.

Свобода уже четыре раза посещал Россию и путешествует по миру на переоборудованном армейском вездеходе. Он отметил, что зимой сибирская погода «удивительно хороша».

«Такой холод я больше нигде не испытывал. Температура была до минус 42 градусов. Это максимально низкая температура, которую мне доводилось ощутить», — сказал путешественник.

Свобода подчеркнул, что сибирская зима обладает своими особенностями: низкая влажность, ясное небо и много солнечных дней.

Ранее KP.RU писал, что российский путешественник Федор Конюхов отметил свой 74-й день рождения в Антарктиде. В регионе был сильный циклон с ветрами до 35−45 узлов. Ожидая сложные погодные условия, Конюхов заранее подготовился к ним, укрепив свою палатку.