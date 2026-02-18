Ричмонд
Британские ученые выявили неожиданного переносчика оспы обезьян

Британские ученые выявили природный резервуар вируса оспы обезьян — им оказалась огненноногая белка. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В ходе работы специалисты проанализировали тушу белки, найденную за 12 недель до вспышки заболевания неподалеку от мест обитания мангабеев. Результаты подтвердили, что именно этот вид стал источником заражения.

— Поскольку белки и нечеловеческие приматы являются объектом охоты, торговли и потребления людьми в Западной и Центральной Африке, контакт с этими животными, вероятно, представляет риск зоонозной передачи оспы обезьян, — говорится в исследовании.

Ученые подчеркнули, что это редкий случай прямого обнаружения передачи вируса между разными видами. Открытие поможет лучше понять механизмы распространения инфекций среди диких животных и их перехода к человеку.

30 января в Подмосковье госпитализировали 29-летнего москвича, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. В Домодедовской больнице мужчине диагностировали обезьянью оспу.

31 января двух жителей Подмосковья также госпитализировали с подозрением на заболевание оспой обезьян. К медикам обратился 42-летний мужчина с жалобами на сильную сыпь на лице и температуру 39 градусов. На место вызвали инфекционную бригаду скорой помощи, пациенту предварительно поставили диагноз «оспа обезьян».