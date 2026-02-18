Британские ученые выявили неожиданного переносчика оспы обезьян

31 января двух жителей Подмосковья также госпитализировали с подозрением на заболевание оспой обезьян. К медикам обратился 42-летний мужчина с жалобами на сильную сыпь на лице и температуру 39 градусов. На место вызвали инфекционную бригаду скорой помощи, пациенту предварительно поставили диагноз «оспа обезьян».