Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области запустили сервис для закрытия больничного дистанционно

Жители Свердловской области теперь могут закрывать больничные листы дистанционно. Это стало возможным благодаря новому сервису, который запустили в рамках программы цифровизации здравоохранения региона, сообщил глава региона Денис Паслер.

Источник: Коммерсантъ

Услуга стала доступна в приложении «РТ Доктор66» (авторизация через портал «Госуслуги»). После этого пациент получает уведомление в чат-боте «Запись к врачу. Свердловская область» в мессенджере MAX о назначении онлайн-консультации. Врач проводит прием по видеосвязи и принимает решение о закрытии листка временной нетрудоспособности.

«Уверен, что при нынешнем уровне цифровизации многие пациенты предпочтут связаться с врачом по видеосвязи, а не приходить лично в поликлинику, чтобы закрыть больничный лист», — прокомментировал губернатор. Он добавил, что сервис работает в качестве дополнительной опции, закрывать больничный можно по-прежнему лично в больнице.

Внедрение дистанционного закрытия больничных листов является частью программы цифровизации здравоохранения Свердловской области.