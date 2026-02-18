Новосибирская делегация привезла награды и помощь бойцам в зону СВО

Кроме того, в Донецке прошли рабочие встречи с руководством ведущих медицинских учреждений республики. Врачи ДНР выразили заинтересованность в сотрудничестве с новосибирскими коллегами по лечению и реабилитации участников СВО, предложив объединить опыт донецких медиков и специалистов СО РАН.