Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита

По его словам, по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов — план выполнен полностью. Около 87% составили жители региона, но также приезжают медики из центральной России, с Севера и Дальнего Востока.
На 2026 год запланировано привлечение не менее 70 специалистов, при необходимости республика намерена добиваться увеличения квоты.
«Если субъект выполняет программу, то он может попросить дополнительный объем финансирования для тех специалистов, у которых есть желание трудоустроиться в учреждения региона», — отметил министр.
Что касается необходимых направлений, глава ведомства отметил, что Крыму нужны врачи первичного звена. Помимо федеральных программ, их набор станет возможным благодаря новой системе образования.
«Кадры — это наше все. Мы в этом году столкнулись с тем, что у нас пройдут изменения в части приема студентов, в том числе среднего и высшего профессионального образования. По большей части те студенты, которые заключат договор на целевое обучение, будут приниматься по внутреннему конкурсу. То есть ограничится возможность поступления на бюджетные места тех людей, которые не закрепятся за медицинской организацией», — пояснил Натаров.
Ранее сообщалось, что проблему нехватки специалистов в медицинских учреждениях в Крыму решают несколькими способами, в том числе на уровне организаций при поддержке местных властей и бюджета республики, и сегодня острого дефицита в работниках отрасль уже не испытывает.