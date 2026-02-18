Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита

«Кадры — это наше все. Мы в этом году столкнулись с тем, что у нас пройдут изменения в части приема студентов, в том числе среднего и высшего профессионального образования. По большей части те студенты, которые заключат договор на целевое обучение, будут приниматься по внутреннему конкурсу. То есть ограничится возможность поступления на бюджетные места тех людей, которые не закрепятся за медицинской организацией», — пояснил Натаров.