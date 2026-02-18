Спецслужбы Швеции задержали россиянина по запросу США

Мужчину объявили в международный розыск после заочного ареста в США. В декабре 2025 года сотрудники SÄPO задержали его в Стокгольме. По данным американской стороны, россиянина подозревают в нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год, и Вашингтон требует его экстрадиции.