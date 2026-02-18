Спецслужбы Швеции задержали россиянина по запросу США

Полиция безопасности Швеции задержала гражданина России по запросу США. Об этом сообщает TV4.
Мужчину объявили в международный розыск после заочного ареста в США. В декабре 2025 года сотрудники SÄPO задержали его в Стокгольме. По данным американской стороны, россиянина подозревают в нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год, и Вашингтон требует его экстрадиции.
В прокуратуре и SÄPO детали дела раскрывать не стали. Пресс-секретарь ведомства Юнатан Свенссон заявил, что речь идет о международном ордере на арест, и поскольку служба помогает другой стране в расследовании уголовного дела, комментировать подробности она не может.
Окружной суд Стокгольма постановил оставить подозреваемого под стражей до того, как вопрос об экстрадиции рассмотрят генеральный прокурор, Верховный суд и правительство, передает телеканал.
Ранее в США задержали россиянина по прозвищу Неуловимый Дед. Его обвинили в причинении тяжких телесных повреждений местному пенсионеру. 71-летний Вячеслав Михайлов, ехавший на машине позади пенсионера в Санни-Айлс-Бич, «агрессивно» сигналил. Сам инцидент произошел возле закусочной «Матрешка». Мужчина вышел из машины, чтобы спросить, в чем причина поведения россиянина, но в ответ тот начал угрожать убийством.