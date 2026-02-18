Ричмонд
Axios: Трудности возникли между РФ, Украиной и США на переговорах в Женеве

Трехсторонние переговоры в Женеве между российской, украинской и американской делегациями могли застопориться. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Axios, ссылаясь на источники.

По словам корреспондента портала Барака Равида, обсуждение в рамках политической рабочей группы столкнулось с трудностями. При этом он не уточнил, по каким вопросам возникли проблемы.

— Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе застопорились, — отметил он в соцсети X.

Тем временем первый день встречи в Женеве по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта подошел к концу. Переговоры, которые начались около 16:00 по московскому времени, продлились порядка пяти часов.

«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, действительно ли представители США специально выбирают такие даты для того, чтобы привлечь мощную энергию для решения поставленных задач, и чего ждать Москве от очередного раунда переговоров.

