Новосибирский блогер снимает видео о рыбалке и собирает миллионы просмотров

36-летний предприниматель Егор с детства увлекается рыбалкой. Это хобби ему привил дедушка. Со временем мужчина начал снимать видео и выкладывать ролики интернет, привлекая всё больше и больше подписчиков.
Блогер рассказал Горсайту, что часто выезжает на новые места, рассказывает и показывает приёмы и хитрости рыбной ловли, а также приучает молодёжь к бережному отношению к природе.
Чаще всего героями блога становятся водоёмы Новосибирской области. На водохранилищах Егор ловит судака, на озере Чаны — зимнего карася и сазана. За крупной же щукой отправляется на север Томской области. Однажды поймал там экземпляр весом 18 кг 600 граммов.
Подписчики ценят «секретные» места, которые показывает Егор, поэтому у него почти нет хейтеров.
«Обычно меня смотрят те, кто побывал в этой шкуре, либо те, у кого нет времени на это занятие из-за работы. Так они могут успокоиться», — отметил он.
Все видео он снимает и монтирует сам, но часто берёт в помощники своего 9-летнего сына. Недавно мальчик поймал свой первый трофей весом 8 килограммов.
Рыбалка, говорит Егор, это не только про улов, но и про природу, где могут произойти неожиданные события. Однажды к Егору вышел медведь.
«Сидели, ждали, в какой-то момент услышали шорох. Мы с товарищами повернулись и увидели в трёх метрах от нас медведя. Нас было пятеро, начали кричать, распахнули куртки, чтобы увеличить объём наших тел. Пошли кучкой на него. Он отступил, потому что увидел нашу агрессию», — поделился собеседник.
Блог сибиряка интересен ещё и тем, что он тщательно тестирует снасти перед тем, как рекомендовать их подписчикам.
В 2025 году он участвовал во Всероссийском конкурсе блогеров-рыболовов, получил поддержку земляков и занял второе место. В этом году он планирует участвовать в номинации «Стиль жизни».
Ранее мы рассказывали, что минимальный набор продуктов подорожал в Новосибирске.
Татьяна Картавых