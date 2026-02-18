Три фонтана отремонтируют в этом году в Красноярске

Как рассказали в мэрии, поиск подрядчиков для этих работ начнется в ближайшее время, начальная цена контракта — 28 млн рублей.
Фонтан «Гейзеры» был построен в начале двухтысячных, к настоящему времени его элементы сильно износились. Капитального ремонта требуют и чаша, и облицовка, и все насосные системы. Конструкция обследована, составлена проектно-сметная документация.
На фонтанах «Фемида» и «Солнечный» подрядчику предстоит провести обновить облицовку и привести в порядок некоторые детали.
Работы на всех трех фонтанах начнутся при наступлении благоприятной погоды и будут продолжаться весь летний сезон.
"Кроме того, на электронной площадке сейчас идет поиск подрядчика для содержания городских фонтанов. В реестре — самые крупные водные сооружения города. По условиям контракта, организация должна будет проводить традиционные работы по запуску и отключению фонтанов, профилактические работы и очистку в сезон их работы, а также консервацию сооружений на зиму, мелкосрочный ремонт и др. Начальная цена контракта — 44,6 млн рублей, — рассказали в мэрии. — Напомним, за счет бюджета города сейчас содержится 29 водных сооружений. Традиционно сезон фонтанов в Красноярске начинается в канун Дня Победы и завершается в конце сентября. Планируется, что в этом году запустят все фонтаны, кроме тех, которые будут на ремонте (их включат по возможности сразу после окончания работ).
Также в настоящее время за счет Центра транспортной логистики продолжается реконструкция фонтана «Реки Сибири», его тоже запустят по мере готовности.
А в 2027 году планируется провести капитальный ремонт фонтана «Икар» в сквере Космонавтов. В ближайшее время будет заключен договор на выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации.