Три фонтана отремонтируют в этом году в Красноярске

В этом году в Красноярске отремонтируют фонтаны «Гейзеры» на улице Копылова, «Фемида» возле краевого суда на проспекте Мира и «Солнечный» в сквере на улице 26 Бакинских Комиссаров.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Как рассказали в мэрии, поиск подрядчиков для этих работ начнется в ближайшее время, начальная цена контракта — 28 млн рублей.

Фонтан «Гейзеры» был построен в начале двухтысячных, к настоящему времени его элементы сильно износились. Капитального ремонта требуют и чаша, и облицовка, и все насосные системы. Конструкция обследована, составлена проектно-сметная документация.

На фонтанах «Фемида» и «Солнечный» подрядчику предстоит провести обновить облицовку и привести в порядок некоторые детали.

Работы на всех трех фонтанах начнутся при наступлении благоприятной погоды и будут продолжаться весь летний сезон.

"Кроме того, на электронной площадке сейчас идет поиск подрядчика для содержания городских фонтанов. В реестре — самые крупные водные сооружения города. По условиям контракта, организация должна будет проводить традиционные работы по запуску и отключению фонтанов, профилактические работы и очистку в сезон их работы, а также консервацию сооружений на зиму, мелкосрочный ремонт и др. Начальная цена контракта — 44,6 млн рублей, — рассказали в мэрии. — Напомним, за счет бюджета города сейчас содержится 29 водных сооружений. Традиционно сезон фонтанов в Красноярске начинается в канун Дня Победы и завершается в конце сентября. Планируется, что в этом году запустят все фонтаны, кроме тех, которые будут на ремонте (их включат по возможности сразу после окончания работ).

Также в настоящее время за счет Центра транспортной логистики продолжается реконструкция фонтана «Реки Сибири», его тоже запустят по мере готовности.

А в 2027 году планируется провести капитальный ремонт фонтана «Икар» в сквере Космонавтов. В ближайшее время будет заключен договор на выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации.