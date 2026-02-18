Три фонтана отремонтируют в этом году в Красноярске

"Кроме того, на электронной площадке сейчас идет поиск подрядчика для содержания городских фонтанов. В реестре — самые крупные водные сооружения города. По условиям контракта, организация должна будет проводить традиционные работы по запуску и отключению фонтанов, профилактические работы и очистку в сезон их работы, а также консервацию сооружений на зиму, мелкосрочный ремонт и др. Начальная цена контракта — 44,6 млн рублей, — рассказали в мэрии. — Напомним, за счет бюджета города сейчас содержится 29 водных сооружений. Традиционно сезон фонтанов в Красноярске начинается в канун Дня Победы и завершается в конце сентября. Планируется, что в этом году запустят все фонтаны, кроме тех, которые будут на ремонте (их включат по возможности сразу после окончания работ).