Поздравление Руслана Болотова с праздником Сагаалган

Уважаемые иркутяне! Поздравляю с наступлением Белого месяца — Сагаалганом!

Источник: Мэрия Иркутска

Этот древний праздник символизирует обновление, чистоту помыслов и древнюю традицию встречи нового времени.

Иркутск на протяжении многих веков является домом для людей самых разных национальностей. И праздник Белого месяца давно стал частью нашей общей культуры, объединяя всех, кому дороги идеи мира, уважения к старшим и заботы о ближнем. Сохраняя эти ценности, мы делаем наш город еще более сплоченным и крепким.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, а родные и близкие окружают вас любовью и вниманием!

С праздником, с Белым месяцем!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.