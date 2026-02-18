Стройфирма на Дальнем Востоке кинула более 100 человек, 10 семей потеряли 60 млн

Как рассказал один из пострадавших, 33-летний Олег, вместе с супругой они взяли семейную ипотеку на 6 млн рублей в банке «Дом РФ». Мечтали построить собственный двухэтажный дом. Банк сам предложил аккредитованных подрядчиков: «Теплоблок-25» и «Современные строительные системы». Олег выбрал вторую — ООО «ССС». Договор заключил с её гендиром — 45-летним Дмитрием Лукиным. Работы без закупки материалов насчитали на 7,8 млн рублей. Сроки — 240 дней.
Документы оформили в октябре, а весной начали строительство: залили фундамент и возвели стены первого этажа. На этом работы остановились. Позже выяснилось, что Лукин бросил десятки объектов сразу в нескольких городах Дальнего Востока — в Уссурийске, Находке, на Камчатке и в Хабаровске.
Когда полиция обратилась за разъяснениями в «Дом РФ», там заявили, что все средства с замороженных счетов уже переведены подрядчику, предоставившему необходимые документы. Речь идёт о так называемой «траншевой ипотеке» — деньги перечисляются исполнителю поэтапно, по мере выполнения работ. Для этого банку требуются подписи клиентов, подтверждающие, что, например, фундамент или первый этаж готовы. Как выяснилось, подписи в актах оказались поддельными.
Олег и другие пострадавшие подали в суд на «ССС» и выиграли. Всего на директора стройкомпании Дмитрия Лукина и его коллегу Олега Третьяка возбудили 60 уголовных дел. Лукина задержали, он на домашнем аресте до 3 апреля. Ему грозит срок до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере.
Однако деньги пострадавшим так и не вернули. Банк уверяет, что делал всё по закону. По словам Олега, экспертиза показала, что фундамент его дома был плохо залит, поэтому нужно строить всё заново. Ежемесячно мужчина платит 34 тысячи рублей ипотеки за воздух.
Ранее следователи утвердили обвинение в окончательной редакции по делу о растрате более 1 млрд рублей при строительстве жилого квартала «Р» в Нерюнгри. Фигурантами проходят бывший гендиректор «Колмара» Артём Левин и предприниматель Владимир Шалган. Следствие полагает, что с 2019 по 2022 года обвиняемые, находясь в Москве и Нерюнгри, похитили 1 072 085 041,95 рубля, принадлежащих АО «ГОК “Инаглинский”. В деле появился третий участник — гендиректор ООО “Андромета Северо-Восток” Василий Криволапов.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.