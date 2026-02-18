Участок Митрофаньевского кладбища в Петербурге выставили на продажу под АЗС

Это не первая попытка построить заправку на этом месте. В 2006 году участок приватизировали, затем его выкупила Петербургская топливная компания. В 2011 году там начали строительство, но активисты «Митрофаньевского союза» разбили палаточный городок, организовали круглосуточные моления и остановили работы.