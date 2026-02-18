Участок Митрофаньевского кладбища в Петербурге выставили на продажу под АЗС

Площадь надела — 3,9 тысячи квадратных метров, стартовая цена — 16,6 млн рублей. Заявки принимают до 19 марта, победителя выберут 3 апреля.
— Земля предназначена для строительства автозаправочной станции. Но есть важное обременение: участок входит в границы объекта культурного наследия «Митрофаньевское кладбище». Здесь находятся холерные захоронения 1831 года и установлен православный поклонный крест, — пишет РБК.
Это не первая попытка построить заправку на этом месте. В 2006 году участок приватизировали, затем его выкупила Петербургская топливная компания. В 2011 году там начали строительство, но активисты «Митрофаньевского союза» разбили палаточный городок, организовали круглосуточные моления и остановили работы.
Теперь история повторяется. Градозащитники предупреждают: любое строительство на этой территории незаконно и требует немедленного запрета. Они намерены снова бороться за сохранение исторического некрополя.