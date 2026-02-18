Сбой в YouTube: тысячи пользователей не могут использовать приложение

Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Наибольшее количество жалоб поступило из США — более 320 тысяч сообщений. У 56% пользователей не работает приложение, 18% сообщили о проблемах с сайтом, 16% столкнулись с трудностями при потоковом просмотре видео.
По данным Downdetector, перебои также наблюдаются в Великобритании, Германии, Италии и Франции. От британских пользователей поступило более 37 тысяч жалоб, от немецких — около 7 тысяч, от итальянских — свыше 5 тысяч.
Ранее KP.RU сообщал о масштабном сбое в социальной сети Илона Маска X. Пользователи по всему миру, включая Россию, жаловались на проблемы с доступом к платформе. Наибольшее количество проблем наблюдалось в США. От американцев поступило 41,9 тысяча жалоб.