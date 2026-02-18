Ричмонд
Улица Ленина станет пешеходной на время празднования Масленицы

Движение общественного транспорта будет изменено на три дня.

Источник: Комсомольская правда

В центре города временно ограничат движение транспорта в связи с проведением праздника Масленицы. С 21 по 23 февраля с 8:00 до 20:00 улица Ленина станет пешеходной зоной.

В период действия ограничений внесены изменения в схему движения общественного транспорта. Троллейбус № 8 будет следовать с улицы Красный Путь через улицы Интернациональную и Гагарина, затем по проспекту Карла Маркса и Ленинградской площади, после чего продолжит движение по обычному маршруту. Маршрут автобуса № 73, следующего в сторону Чкаловского поселка, также будет скорректирован: он поедет с улицы Красный Путь через Интернациональную и Гагарина, затем повернет на улицу Лермонтова и выйдет на улицу Ленина. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Омске и по области резко похолодает: температура упадет до минус 10 градусов.