Мэр Перми Эдуард Соснин высказался о ситуации с уборкой снега

Работы по очистке ведутся во всех районах Перми.

Источник: Комсомольская правда

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал сложную дорожную обстановку в городе. По его словам, нынешняя зима стала рекордной по количеству осадков за последние 60 лет. Из-за этого и автомобилистам, и пешеходам сейчас приходится непросто.

Мэр отметил, что в связи с обильными снегопадами городские службы работают в усиленном режиме. Совместно с краевым министерством транспорта к уборке привлекли дополнительную спецтехнику. На улицы вывели больше самосвалов и погрузчиков, чтобы быстрее вывозить снег и расчищать зауженные участки, особенно в центральной части города с интенсивным движением. Благодаря этому объёмы вывоза снега удалось увеличить более чем на треть.

Усилен контроль за подрядными организациями и управляющими компаниями — им поручено своевременно убирать межквартальные проезды, дворы и очищать крыши домов от наледи.

Городские власти заверили, что делают всё возможное для скорейшего улучшения ситуации и поблагодарили жителей за терпение и понимание.