Мэр Перми Эдуард Соснин высказался о ситуации с уборкой снега

Мэр отметил, что в связи с обильными снегопадами городские службы работают в усиленном режиме. Совместно с краевым министерством транспорта к уборке привлекли дополнительную спецтехнику. На улицы вывели больше самосвалов и погрузчиков, чтобы быстрее вывозить снег и расчищать зауженные участки, особенно в центральной части города с интенсивным движением. Благодаря этому объёмы вывоза снега удалось увеличить более чем на треть.