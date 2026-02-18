Почтовые отделения в Красноярском крае будут работать по праздничному графику

22 февраля рабочий день для большинства офисов Почты в регионе сократится на один час, а 23 февраля станет выходным днём.
Почтовые офисы 660012 (г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 189), 662060 (г. Боготол, ул. Кирова, д. 5), 663610 (г. Канск, ул. Шоссейная, д. 46/1) и ещё 15 отделений будут работать по установленном графику.
24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании, рассказали в пресс-службе.
При этом доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме. Почтальоны доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России.