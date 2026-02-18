Ричмонд
Почтовые отделения в Красноярском крае будут работать по праздничному графику

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. График работы почтовых отделений в Красноярском крае изменится в связи с Днём защитника Отечества.

Источник: НИА Красноярск

22 февраля рабочий день для большинства офисов Почты в регионе сократится на один час, а 23 февраля станет выходным днём.

Почтовые офисы 660012 (г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 189), 662060 (г. Боготол, ул. Кирова, д. 5), 663610 (г. Канск, ул. Шоссейная, д. 46/1) и ещё 15 отделений будут работать по установленном графику.

24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании, рассказали в пресс-службе.

При этом доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме. Почтальоны доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России.