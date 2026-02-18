В Екатеринбурге безбилетники не смогут оплатить проезд в присутствии контролера

Отмечается, что раньше оплату проезда можно было заблокировать с терминала водителя. Однако теперь это смогут делать и контролеры. Технология, которой их оснастят, будет работать быстрее и также сможет блокировать оплату QR-кодом. Сейчас сделано всего три таких аппарата, однако в скором времени их количество планируют увеличить до 25.