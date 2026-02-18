В Екатеринбурге безбилетники не смогут оплатить проезд в присутствии контролера

В Екатеринбурге рассказали о новом методе по поимке безбилетников в общественном транспорте. Для этого контролеров вооружат новой технологией, которая сможет блокировать работу терминалов и даже возможность оплатить проезд QR-кодом. Это делается для того, чтобы безбилетник не смог резко оплатить поездку при виде контролера.
— Заходя в салон условного троллейбуса, контролер мгновенно выключает терминалы и даже возможность срочно оплатить поездку QR-кодом. Двери, соответственно, запираются и вступает в силу правило: кто не оплатил проезд — мы не виноваты, — рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии.
Отмечается, что раньше оплату проезда можно было заблокировать с терминала водителя. Однако теперь это смогут делать и контролеры. Технология, которой их оснастят, будет работать быстрее и также сможет блокировать оплату QR-кодом. Сейчас сделано всего три таких аппарата, однако в скором времени их количество планируют увеличить до 25.
Напомним, что штраф за безбилетный проезд составляет 2 500 рублей.