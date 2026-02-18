Ричмонд
Попавшая под следствие замакима Костанайской области освобождена от должности

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию со своим заместителем Гульбарам Мусагазиной, в отношении которой проводится расследование, передает «ТоболИнфо».

Источник: Nur.kz

По словам главы региона, заместитель акима Костанайской области освобождена от занимаемой должности на основании поданного ею заявления от 11 февраля 2026 года.

«Как вам известно, распространена информация о начале досудебного разбирательства в отношении Гульбарам Мусагазиной. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Согласно законодательству, государственные органы не вправе вмешиваться в ход расследования и давать соответствующую оценку. Рассчитываю на объективное и всестороннее рассмотрение всех обстоятельств», — сказал Кумар Аксакалов.