В России нашли компонент, продлевающий работу перовскитных солнечных батарей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова предложили компонент, позволяющий в три-четыре раза увеличить время стабильной работы перовскитных солнечных элементов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Солнечные батареи на основе гибридных перовскитов представляют собой перспективные источники энергии. Однако материалы, из которых они изготавливаются, отличаются нестабильностью — способностью быстро разрушаться под действием света, воды и воздуха. Авторы нашли способ сделать их более долговечными за счет хлорида 2-меркаптоэтиламмония (MEACl).
«Введение небольших количеств MEACl в перовскитный материал приводит к значительному улучшению стабильности: в условиях одновременного непрерывного воздействия на инкапсулированные солнечные элементы симулятора солнечного света, температуры 85 и окружающей атмосферы устройства с добавлением MEACl демонстрируют стабильность в среднем в три раза выше по сравнению с контрольными образцами, а при температуре 65 стабильность модифицированных солнечных элементов увеличивается в среднем в четыре раза и достигает почти 2 000 часов», — сообщили в МГУ.
Предложенный подход открывает новый путь к созданию устойчивых солнечных элементов и других оптоэлектронных устройств на основе гибридных перовскитов, способных противостоять длительному воздействию внешних агрессивных факторов, считают авторы.
«Наша работа показывает, что даже небольшое количество модификатора в составе перовскита может существенно повлиять на его долговечность. Понимание механизмов деградации и способов их подавления открывает возможности для создания более надежных солнечных элементов нового поколения. Более того, MEACl в качестве модификатора перовскита имеет высокий потенциал для повышения радиационной устойчивости наших устройств, что мы планируем дополнительно исследовать в рамках нашего проекта», — отмечает заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергетики ФНМ МГУ Алексей Тарасов, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Journal of Energy Chemistry.