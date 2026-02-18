Ричмонд
В красноярском Татышев-парке демонтируют ледовые городки и горки

В Красноярске в Татышев-парке из-за теплой погоды приступили к демонтажу ледяных скульптур и горок.

Источник: Татышев-парк

«Тёплая погода не позволила нам сохранить ледовые скульптуры и горки до праздника Масленицы. Отключили и светодинамическую иллюминацию ёлки, к её демонтажу приступим на следующей неделе», — рассказали в пресс-службе парка.

Напомним, среда, 18 февраля, стала самым тёплым днем на этой неделе в Красноярске. Сегодня днем температура воздуха составит от +3 до +6 C.

Однако уже в четверг днем температура понизится до −1 °C, а к вечеру — до −6, −9 °C. Пройдет слабый снег, сильный ветер сохранится.

В ночь на пятницу должно похолодать до −16 °C, днем будет около −12 °C.