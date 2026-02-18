Тонны гумпомощи для СВО собрали жители Хабаровского края за несколько дней

Более 4730 кг гуманитарной помощи собрали жители Хабаровского края за несколько дней действия акции «Помоги СВОим». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в посылках бойцам — продукты питания, медикаменты, одежда, средства личной гигиены.
— В крае проходит серия региональных акций «День добрых дел». В рамках этого мероприятия как раз и проводятся разного рода события. Например, приведение в порядок воинских захоронений, или плетение маскировочных сетей. С 13 февраля был дан старт следующей такой акции — «Помоги СВОим!», которая предполагает сбор гуманитарной помощи по всему региону для участников специальной военной операции, а также жителей Донбасса, Луганской и Донецкой Народных Республик, — уточнили в комитете по делам молодежи Хабаровского края.
Таким образом, за несколько дней жители собрали тысячи кг помощи, и эта акция в регионе продолжается, поэтому важные и необходимые вещи желающие могут принести в открытые во всех муниципальных образованиях края пункты приема. Они действуют на базе молодежных центров, учреждений культуры, общественных организаций. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте.
— Жители региона могут передать средства личной гигиены, кондитерские изделия длительного хранения, консервы, крупы, макароны, носки, рабочие перчатки, газовые баллончики, походные плитки, посуду, инструменты. По словам волонтеров, особенно требуются влажные салфетки и генераторы.
Далее добровольцы планируют подготовить подарки для участников СВО ко Дню защитника Отечества, а также оформить и отправить «посылку воину».