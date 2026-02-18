Тонны гумпомощи для СВО собрали жители Хабаровского края за несколько дней

— В крае проходит серия региональных акций «День добрых дел». В рамках этого мероприятия как раз и проводятся разного рода события. Например, приведение в порядок воинских захоронений, или плетение маскировочных сетей. С 13 февраля был дан старт следующей такой акции — «Помоги СВОим!», которая предполагает сбор гуманитарной помощи по всему региону для участников специальной военной операции, а также жителей Донбасса, Луганской и Донецкой Народных Республик, — уточнили в комитете по делам молодежи Хабаровского края.