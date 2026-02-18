МИД Швейцарии прокомментировал санкции против участников переговоров по Украине

Члены российской делегации на переговорах по Украине могут съезжать в Швейцарию, несмотря на санкции. Об этом сообщили РИА Новости в МИД страны.
«Постановление, устанавливающее меры в связи с ситуацией на Украине, предусматривает запрет на въезд и транзит в Швейцарию для лиц и организаций, включенных в санкционный список», — отметили в ведомстве.
Но, согласно статьи 29 этого постановления, могут предоставляться исключения.
Напомним, трехсторонние переговоры по Украине, проходящие в Женеве 17 февраля, завершились. Контакты делегаций России, США и Украины продолжались шесть часов. По плану переговоры должны продолжиться 18 февраля.
При этом источник KP.RU в переговорной российской группе отметил, что трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие в Женеве 17 февраля, были очень напряженными.