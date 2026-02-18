В Приангарье студотряды объединяют более 5,5 тысячи человек

Сегодня более 5,5 тыс. молодых людей из Приангарья входят в состав строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных и других студенческих отрядов. В честь этого события провели мероприятия для школьников и студентов провели мероприятия, а иркутская телебашня окрасится в цвета движения. Студенческие отряды Иркутской области отметили праздник серией профориентационных интерактивных мероприятий, квартирниками и другими активностями на базе ведущих образовательных учреждений региона, где рассказали о разных направлениях работы студенческих отрядов.
«Движение РСО в Иркутской области — самое многочисленное, сегодня осуществляет свою деятельность во многих направлениях. Помимо трудовой деятельности бойцы студотрядов активно вовлечены в общественную жизнь — они проявляют уважение к старшему поколению, выступают наставниками для молодежи и с большой ответственностью сохраняют историю и традиции. От всей души поздравляю всех бойцов, командиров и ветеранов движения с праздником», — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. В Иркутской области действуют восемь направлений студенческих отрядов. Это студенческие строительные отряды, педагогические, сервисные, медицинские, отряды подростков, сельскохозяйственные, студенческие отряды проводников, а также профильные отряды — it, энергетические и экологические, сообщает пресс-служба Правительства региона.
За последние пять лет бойцы иркутских студотрядов приняли участие в таких масштабных проектах, как областная студенческая стройка «Ледовый дворец “Байкал” в Иркутске, “Бам 2.0”, МТП “Ковыкта”, “КАМАЗ”, “Алабуга”, сотрудничая с крупнейшими российскими компаниями — ПАО “Газпром”, ОАО РЖД, Федеральной пассажирской компанией и региональными партнерами — АО “Труд”, ООО “СтройПроектСервис”, АО “АНХК”, “Истлэнд” и другими. В 2025 году впервые в Иркутской области работу осуществлял сводный студенческий медицинский отряд Ангария, в состав которого вошли бойцы из медицинских университетов со всей страны, Республики Беларусь и Кыргызской Республики. Также в прошлом году впервые за многолетнюю историю Иркутское региональное отделение РСО вошло в 10 лучших отделений страны благодаря активности, достижениям и эффективной работе.
С 23 по 28 февраля бойцы студенческих отрядов Приангарья присоединятся к Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В рамках предстоящей акции участники студенческих отрядов проведут комплекс мероприятий, направленных на поддержку населения и развитие добровольческого движения. Особое внимание будет уделено помощи семьям участников СВО, ветеранам и пожилым людям, благоустройству памятников и мемориалов, организации профориентационных встреч со школьниками.