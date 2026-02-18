В Приангарье студотряды объединяют более 5,5 тысячи человек

«Движение РСО в Иркутской области — самое многочисленное, сегодня осуществляет свою деятельность во многих направлениях. Помимо трудовой деятельности бойцы студотрядов активно вовлечены в общественную жизнь — они проявляют уважение к старшему поколению, выступают наставниками для молодежи и с большой ответственностью сохраняют историю и традиции. От всей души поздравляю всех бойцов, командиров и ветеранов движения с праздником», — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. В Иркутской области действуют восемь направлений студенческих отрядов. Это студенческие строительные отряды, педагогические, сервисные, медицинские, отряды подростков, сельскохозяйственные, студенческие отряды проводников, а также профильные отряды — it, энергетические и экологические, сообщает пресс-служба Правительства региона.