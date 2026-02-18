В России возбудили дело в отношении известного казахстанского рэпера

Ганвест родился в Актау. Ему 33 года. Стал известен в 2018 году благодаря песне «Никотин». С середины 2025 года обрел повторную популярность за счет постоянного использования в своей речи звуков и нечленораздельных слов «пэпэ», «шнейне», «фа», «ватафа», напоминающих речевые тики при синдроме Туретта (Википедия). В открытых источниках его позиционируют как казахстанского и российского рэпера.