В Ростовской области утром 18 февраля сняли угрозу беспилотной опасности

Накануне ночью людей предупреждали об угрозе воздушной атаки и просили принять меры безопасности: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. Позже стало известно, что в период с 20 до 23 часов 17 февраля в двух районах Ростовской области — Миллеровском и Шолоховском — были сбиты вражеские беспилотники.