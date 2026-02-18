В Ростовской области утром 18 февраля сняли угрозу беспилотной опасности

В Ростовской области утром 18 февраля объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом жители получили в рассылке РСЧС.
Накануне ночью людей предупреждали об угрозе воздушной атаки и просили принять меры безопасности: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. Позже стало известно, что в период с 20 до 23 часов 17 февраля в двух районах Ростовской области — Миллеровском и Шолоховском — были сбиты вражеские беспилотники.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.
