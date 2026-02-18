Более 30 млн рублей выделят на обустройство доступных остановок в Омской области

В областном центре на девяти остановках обустроят пандусные съезды, установят павильоны и поручни, а также отремонтируют пешеходные зоны и уложат тактильную плитку. Аналогичные работы выполнят на четырех остановках общественного транспорта в Большеуковском районе. Все объекты уже согласованы с региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов и слепых. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.