Более 30 млн рублей выделят на обустройство доступных остановок в Омской области

В Омской области более 30 миллионов рублей направят на оборудование остановочных пунктов для маломобильных граждан. Соответствующие средства выделены Омску и Большеуковскому району по поручению губернатора Виталия Хоценко.
В областном центре на девяти остановках обустроят пандусные съезды, установят павильоны и поручни, а также отремонтируют пешеходные зоны и уложат тактильную плитку. Аналогичные работы выполнят на четырех остановках общественного транспорта в Большеуковском районе. Все объекты уже согласованы с региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов и слепых.
