Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 млн рублей выделят на обустройство доступных остановок в Омской области

Средства распределены между городом Омском и Большеуковским районом.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области более 30 миллионов рублей направят на оборудование остановочных пунктов для маломобильных граждан. Соответствующие средства выделены Омску и Большеуковскому району по поручению губернатора Виталия Хоценко.

В областном центре на девяти остановках обустроят пандусные съезды, установят павильоны и поручни, а также отремонтируют пешеходные зоны и уложат тактильную плитку. Аналогичные работы выполнят на четырех остановках общественного транспорта в Большеуковском районе. Все объекты уже согласованы с региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов и слепых. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Улица Ленина станет пешеходной на время празднования Масленицы.

В марте на омском Левобережье перекроют несколько улиц.