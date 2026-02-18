Официальный сайт аэропорта «Шереметьево» временно недоступен

«Официальный сайт Международного аэропорта “Шереметьево” временно не доступен для использования по техническим причинам. Профильные службы аэропорта проводят необходимые работы с целью скорейшего возобновления функционирования сайта. О запуске работы сайта будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.