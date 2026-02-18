МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Официальный сайт аэропорта «Шереметьево» временно недоступен для использования по техническим причинам, проводятся работы для скорейшего возобновления его работы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Официальный сайт Международного аэропорта “Шереметьево” временно не доступен для использования по техническим причинам. Профильные службы аэропорта проводят необходимые работы с целью скорейшего возобновления функционирования сайта. О запуске работы сайта будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
«Шереметьево» рекомендует пассажирам узнавать информацию о рейсах на табло, стойках информации и через контакт-центр аэропорта. Также пассажиры могут воспользоваться контакт-центрами авиаперевозчиков.