СМИ: Звезда «Фабрики» Алалыкина приняла ислам и живет с обеспеченным мужчиной

Бывшая супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова тоже приняла ислам. Как рассказала модель, ей всегда нравилась эта вера, но она долгое время не могла себе в этом признаться. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как происходит переход из христианской веры в мусульманскую, и как относятся представители духовенства к вероотступничеству.