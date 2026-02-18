Слюсарь заявил, что ПВО отразила атаку ВСУ на Ростовскую область

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь выступил с заявлением, что подразделения ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах», — говорится в публикации.
Как отметил Слюсарь, сведения о пострадавших и разрушениях на земле уточняются.
Ранее стало известно, что вооруженные силы РФ сбили в ночь с 17 на 18 февраля над российской территорией 43 беспилотника противника.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше