«Цени близких сейчас»: жена Али Окапова растрогала семейным видео

Акерке Буркитбай, отечественная артистка и супруга певца Али Окапова, выложила в соцсети теплое видео с мужем и сыном Зейном. Фанаты пожелали семье счастья, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На кадрах Али вместе с супругой Акерке и маленьким сыном Зейном запечатлелись на берегу моря, они насладились красотой природы и компанией друг друга.

«Семья — это теплое место, где тебя примут любым. Здесь не нужно быть идеальным, достаточно быть самим собой. Все временно, с тобой рядом остаются лишь родные люди. Поэтому цени близких сейчас. Люби сейчас. Не оставляй на потом», — отмечено под видео.

Али Окапов сопроводил видео смайликами в виде красных сердец. «Такая красивая и воспитанная пара», «Будьте счастливы вместе», «Как бы не сглазить», «Как это прекрасно», — написали в Сети.