«Цени близких сейчас»: жена Али Окапова растрогала семейным видео

«Семья — это теплое место, где тебя примут любым. Здесь не нужно быть идеальным, достаточно быть самим собой. Все временно, с тобой рядом остаются лишь родные люди. Поэтому цени близких сейчас. Люби сейчас. Не оставляй на потом», — отмечено под видео.