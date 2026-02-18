Красноярского дрифтера на «Тойоте» оштрафовали на 2250 рублей

Полицейские привлекли к ответственности 21-летнего водителя, который устроил опасные манёвры на перекрёстке с круговым движением на улице Глинки в Красноярске. Нарушение зафиксировали не инспекторы на месте, а пользователи соцсетей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.