Красноярского дрифтера на «Тойоте» оштрафовали на 2250 рублей

Полицейские привлекли к ответственности 21-летнего водителя, который устроил опасные манёвры на перекрёстке с круговым движением на улице Глинки в Красноярске. Нарушение зафиксировали не инспекторы на месте, а пользователи соцсетей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Во время мониторинга интернета сотрудники полиции нашли видео, на котором автомобиль Toyota Mark II «дрифтит» на перекрёстке. Лихача быстро вычислили — им оказался 21-летний местный житель. Молодой человек признал вину и раскаялся.
В отношении него составлены административные протоколы по статьям 12.15 и 12.15 ч. 1 КоАП РФ. Общая сумма штрафа составила 2250 рублей.
В Госавтоинспекции напоминают: городские улицы — не гоночная трасса. Подобные трюки создают реальную угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и окружающих. Участвовать в соревнованиях по дрифту можно только на специально оборудованных площадках.
Ранее мы сообщали, что красноярца подозревают в пропаганде криминальной идеологии в колонии.