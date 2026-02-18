В отделениях МФЦ Красноярского края открыли «Семейные окна»

В 67 отделениях МФЦ Красноярского края теперь действует приоритетное обслуживание заявителей с детьми. Если вы пришли с малышом, администратор выдаст вам специальный талон, который позволит получить услуги в «Семейных окнах». Они обозначены наклейками «Здесь рады семьям». Мы уверены, что такая мера значительно сократит время ожидания и сделает визит в многофункциональный центр менее утомительным для родителей и их детей, — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.