В отделениях МФЦ Красноярского края открыли «Семейные окна»

Краевым министерством соцполитики было принято решение: открыть в подразделениях многофункциональных центров (МФЦ) отдельные окна для приема заявителей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эта работа проведена в рамках реализации национального проекта «Семья».
Кроме многофункциональных центров изменения затронули районные отделы соцзащиты и учреждения социального обслуживания региона. Теперь для удобства жителей составлен удобный график приема, позволяющий обращаться за помощью не только в рабочие дни днем, но также и вечером.
Социальные службы предусмотрели прием семей с детьми в субботу, чтобы родители, занятые работой в будние дни, могли беспрепятственно обратиться за помощью. Это решение направлено на повышение доступности социальных услуг для всех групп населения.
Информация о работе всех учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края, размещена на сайте.
В 67 отделениях МФЦ Красноярского края теперь действует приоритетное обслуживание заявителей с детьми. Если вы пришли с малышом, администратор выдаст вам специальный талон, который позволит получить услуги в «Семейных окнах». Они обозначены наклейками «Здесь рады семьям». Мы уверены, что такая мера значительно сократит время ожидания и сделает визит в многофункциональный центр менее утомительным для родителей и их детей, — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Отметим, что нововведения стали очередным шагом по внедрению принципов семейно-ориентированного подхода и создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей.