Незаконные ледовые переправы закрыты на Лене в Киренске

IrkutskMedia, 18 февраля. Осетровская транспортная прокуратура следит за безопасностью на водных объектах в межнавигационный период. На территории Усть-Куского, Киренского, Казачинско-Ленского и Катангского районов задекларировано 28 ледовых переправ, 16 из которых открыто.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Киренском, Усть-Кутском МО закрыты несанкционированные ледовые переправы через Лена Киренске. В Усть-Куте установлены запрещающие знаки, перекрыты съезды к переправе.
Прокурором проведены межведомственные совещания в сфере эксплуатации судов внутреннего водного транспорта. Также в рамках мероприятий обсудили проблемные вопросы изменения законодательства в сфере безопасности плавания.
Напомним, 17 февраля ледовая переправа на Ольхон снова не открылась. В дорожной службе Иркутской области сообщили, что в ходе осмотра льда членами комиссии выявлена новая трещина.