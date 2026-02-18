Незаконные ледовые переправы закрыты на Лене в Киренске

IrkutskMedia, 18 февраля. Осетровская транспортная прокуратура следит за безопасностью на водных объектах в межнавигационный период. На территории Усть-Куского, Киренского, Казачинско-Ленского и Катангского районов задекларировано 28 ледовых переправ, 16 из которых открыто.