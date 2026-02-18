В зоне ЧС в Бодайбо к теплу подключены 122 дома

В Бодайбо из-за коммунальной аварии — промерзания водовода — 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов, где проживают свыше 1,3 тысячи человек, а также две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На вечер 16 февраля к теплу были подключены 106 жилых домов и две школы. За сутки подключили еще 16 домов.