1,7 млн рублей выплатила сыну мать в Хабаровском крае по уголовному делу

Сначала должницу ограничили в праве выезда за пределы страны, арестовали средства на её банковских счетах и запретили регистрационные действия с недвижимостью. Затем её привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Сотрудник службы неоднократно предупреждал женщину о возможных последствиях, но это не возымело действия.