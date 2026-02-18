Ричмонд
1,7 млн рублей выплатила сыну мать в Хабаровском крае по уголовному делу

Женщина годами уклонялась от выплат, но меры приставов заставили её погасить долг.

Источник: Пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае судебным приставам удалось добиться выплаты крупной задолженности по алиментам. Как сообщает пресс‑служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, жительница города Бикина перечислила своему 16‑летнему сыну 1 млн 700 тыс. рублей после возбуждения уголовного дела.

Женщина по решению суда обязана была ежемесячно выплачивать деньги на содержание ребёнка, однако долгое время уклонялась от обязательств. В результате накопился значительный долг. Чтобы защитить права подростка, судебный пристав‑исполнитель применил комплекс мер принудительного воздействия.

Сначала должницу ограничили в праве выезда за пределы страны, арестовали средства на её банковских счетах и запретили регистрационные действия с недвижимостью. Затем её привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Сотрудник службы неоднократно предупреждал женщину о возможных последствиях, но это не возымело действия.

В итоге в отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ. После этого она нашла возможность погасить задолженность. Мальчик получил причитающиеся ему средства.